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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 11:53 BJT

〔日本股市〕早盘收低,全球经济疑虑令市场承压

路透东京7月9日电---日本股市日经指数周一早盘收市时跌破重要心理关卡9,000点,美国就业数据、中国及日本经济数据均欠佳,加深全球经济成长疑虑.

日经指数.N225早盘收跌0.8%,至8,944.94点,东证股价指数.TOPX下跌0.7%至766.83点.

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