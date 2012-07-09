更正:《热点透视》西班牙应竭尽所能为其所当为,以期达成财政目标

(更正:因译文有误,内文第二段改为:西班牙2012年"预算赤字"相当于国内生产总值(GDP)5.3%,非"预算")

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo; 编译 龚芳

路透马德里7月6日电---西班牙现任政府就和上届政府一样,总是处于落后的局面.当前政府在通过撙节措施及一些结构性改革上取得些许进展,但这还不够.直到最近政府才开始提到额外采取措施,以控制该国财政状况.冀望其不会无法达成目标.

西班牙2012年预算赤字相当于国内生产总值(GDP)5.3%的目标不太可能达成,且可谓野心颇大(去年结束时赤字为8.9%).中央政府赤字到5月底时总计为3.4%,而全年目标应为3.5%.政府将此归咎于预支款项转入急需资金的地区所致.但这些区域本身将难以达成自身的目标.而西班牙经济也每下愈况:西班牙央行警告称,第二季衰退情况更形严重.

即使西班牙看来无法达成今年的目标,但政府不能也不必束手旁观.欧盟表示将详加评估西班牙在赤字目标上的进展,以作为提供该国银行业1,000亿欧元纾困资金的部份条件.欧盟执委会已提供几项建议:扩大加值税(VAT)的税基、提高其他特殊税负、取消房屋上的税负宽减额,以及加速推动把退休年龄提高至67岁的计画.欧盟同时也建议采取行动打击贫穷,及推动青年行动计画.

提高加值税可能会打击消费,但西班牙必须找到无损于竞争力又能扩大税收的方法.该国也应把重点放在降低地区政府及当地政府浪费公帑的情况:西班牙拥有超过8,000个市镇,其中六成的人口不到1,000人.该国发放的失业救济金为欧洲国家中最大方,而这项措施应加以大修以鼓励民众寻找工作.此外,还有一长串有待民营化的行业领域:机场、建筑物、公共设施,以及黄金地段的房地产.

由于政府必须在短期内核批明年的支出上限,因此该国需要提出对策.在此同时,要推动的工作还包括进行结构性改革,比如放宽对服务业或能源业的管制.总而言之,西班牙尚未竭尽所能让市场感到放心.(完)