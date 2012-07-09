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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 12:24 BJT

〔背景资料〕台湾上市柜公司现金股利发放日期一览

路透台北7月9日电---台湾上市柜公司自7月起将开始密集发放现金股利,预料将对全体银行的资金流动将造成较大干扰.根据路透依据证券交易所统计的大型企业发放现金股利时程,7月下旬起开始为密集发放期.

以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节:

公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日

金额(亿台币)

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台塑化(6505.TW) 190.52 7/24 7/10 (每股2.0台币)

台积电(2330.TW) 777.49 7/25 7/10

宏达电(2498.TW) 332.49 7/25 7/11

联电(2303.TW) 63.16 8/02 7/15

台化(1326.TW) 227.62 8/02 7/10 (每股4.0台币)

台塑(1301.TW) 244.84 8/07 7/15 (每股4.0台币)

南亚(1303.TW) 164.90 8/09 7/17 (每股2.1台币)

*中华电(2412.TW) 423.62 8/22 7/23 (每股5.4608台币)

中钢(2002.TW) 152.35 -- 8/01 (每股1.01台币)

*宸鸿(3673.TW) 47.05 -- 7/5

*联发科(2454.TW) 103.28 8/6 7/22

台达电(2308.TW) 84.17 8/10 7/25

仁宝(2324.TW) 61.75 9/5 8/15

*广达(2382.TW) 153.82 9/6 8/7(完)

注:资料来源为台湾证券交易所及路透计算.

*表更新.

--整理 高洁如;审校 杨淑祯

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