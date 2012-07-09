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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 12:32 BJT

《企业看点》--7月9日财务活动报导摘要

路透班加罗尔7月9日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* Hindustan Times周日报导,Vedanta Resources (VED.L)迫切想在印度西部拉加斯坦省买进一家炼油厂的少数股权.[ID:nL3E8I801Z]

* 金融时报周一报导,Permira PERM.UL拟为其冷冻业务Birds Eye Iglo进行5亿欧元的再融资,大多数取得的资金将返还投资人.[ID:nL6E8I900G]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪; 审校 高琦

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