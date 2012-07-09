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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 13:47 BJT

〔台湾股市〕尾随地区股市颓势收跌58.63点,宏达电因财报疲弱而重挫

路透台北7月9日电---台湾股市周一收跌0.8%,尾随地区股市颓势,此前美国和中国公布疲弱数据,加深了全球经济成长放缓的忧虑.宏达电重挫5.6%,因第二季获利下滑.

加权股价指数.TWII收低58.63点至7,309.96点.

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