〔台湾债市〕101/5殖利率创两周收盘新低,美国非农数据不如预期

路透台北7月9日电---台湾10年期101/5殖利率周一连续第三个交易日收低.因上周五美国公布的非农就业数据不如预期,在避险需求增加下,殖利率跌破101/5R得标利率1.21%关卡,并创下两周来的收盘新低.

市场人士表示,虽然殖利率走低,不过今日101/5成交金额却仅有101.5亿台币,显示买卖双方参与意愿都不高.短线101/5能否再跌破1.20%整数关卡,将视台湾下午公布的6月进出口数据、中国周五公布的第二季国内生产总值(GDP)及美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议纪录对债市的牵动而定.

"先看6月出口数据吧,若还是负的,央行可能面临降息压力."一大型证券商交易员说.

另一大型证券商交易员则指出,今日101/5殖利率跌破1.21%,基本上应该已经反映了对中国第二季GDP将低于8%的预期.因此能否再走低,应该要看下周二五年券101/6的标售结果而定.

根据路透调查显示,台湾6月出口或可避免连续第四个月萎缩的情况,料小幅增长1.6%,拜部分电子产品需求之赐,但疲弱数据会凸显出亚洲出口业者前路艰困.

路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度GDP同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB2026101]

美国上周五公布,6月就业岗位增加8万个,低于路透访问分析师预期的增加9万个.此令指标10年期公债价格US10YT=RR上扬14/32,收益率报1.553%,且触及6月5日来在最低位,低于周四尾盘收报的1.60%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -0.75 0.9540 0.9540-0.9585 54.5

10 101/5 A01105=TWO -1.26 1.2044 1.2043-1.2125 101.5

美国就业数据疲弱以及中国通胀降温,都加深了市场对全球经济成长持续放缓的忧虑.惟台湾央行自上周四中国人行、欧洲央行及英国央行相继宣布放宽货币政策至今,并未有进一步的宽松举措,短率仍挺立在既有水准不变.

"我觉得中国与欧洲未来还有降息的可能,但台湾却不容易."一证券商交易员说.

他认为,一方面央行才在6月底针对房地产进行进一步调控,一旦降息,努力料将功亏一篑.此外,下半年仍有通膨压力,这让央行在运用降息工具前将斟酌再三.

另一证券商交易员认为,台湾是出口导向的国家,若6月出口表现未如预期继续负成长."相信央行的压力会很大."

中国国家统计局今日公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,略低于路透调查中值,为2010年1月以来最低.[ID:nEAP30297C]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2044

5 101/1 A01101=TWO 0.9440

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)