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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 14:12 BJT

《汇市简讯》欧洲市场开盘:中国数据疲软压抑澳元/美元

0603GMT

* 澳元/美元下跌0.05%,至1.0185美元;美元/日圆升0.03%,至79.68日圆;欧元/澳元升0.20%,至1.2058澳元

* 中国CPI及PPI数据偏软,令亚洲低迷气氛雪上加霜

* 澳元/美元偏向卖压,在1.0175/80有小时图支撑及一些买气

* 美元/日圆在79.40下方据称有一些停止单及买单;支撑位在日线一目均衡基准线位置79.31.(完)

--编译 蔡美珍;审校 吴云凌

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