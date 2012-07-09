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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 14:21 BJT

〔韩国股市〕收跌1.19%至一周低点,受疲弱美国就业数据影响

路透首尔7月9日电---韩国股市周一跌至一周低点,因美国就业数据较预期疲弱,加剧了对于全球经济成长的忧虑,促使投资人抛售景气循环股.

对成长敏感的个股领跌,现代建设(000720.KS)重挫6.5%,大宇造船(042660.KS)则跌4.9%.

综合股价指数.KS11收跌1.19%至1,836.13点.(完)

--编译 王冠中;审校 张若琪

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