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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 14:44 BJT

《汇市简讯》欧元/美元卖压未见减轻,反弹走势遇阻

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* 费波纳奇50%回档位在1.2132,是很有机会的下行目标

* 由1.2230新低位反弹的企图,在1.2300前方遇阻

* 汇价目前再度与小时图指标一道向下走软

* 日线指标持续向下,后市料进一步走软.(完)

--编译 蔡美珍;审校 吴云凌

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