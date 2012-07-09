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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 14:47 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元下跌触及19个月低位

* 瑞郎兑美元触及19个月低位0.9799

* 欧元下跌,受全球经济疑虑拖累

* 瑞士经济部长支持央行政策

路透苏黎世7月9日电---瑞郎兑美元周一跌至19个月低位,因全球经济成长放缓疑虑打击市场信心,稍晚将有欧元区财长会议,企图充实援助负债国家及银行业的计画.

继上周五美国公布疲软就业数据后,中国6月消费者物价及生产者物价通胀放缓情况超乎预期,暗示对商品的需求下滑,进一步引发对全球经济的担忧.

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