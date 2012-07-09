〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元下跌触及19个月低位

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
* 瑞郎兑美元触及19个月低位0.9799
* 欧元下跌,受全球经济疑虑拖累
* 瑞士经济部长支持央行政策
路透苏黎世7月9日电---瑞郎兑美元周一跌至19个月低位,因全球经济成长放缓疑虑打击市场信心,稍晚将有欧元区财长会议,企图充实援助负债国家及银行业的计画.
继上周五美国公布疲软就业数据后,中国6月消费者物价及生产者物价通胀放缓情况超乎预期,暗示对商品的需求下滑,进一步引发对全球经济的担忧.
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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