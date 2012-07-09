〔两岸金融〕台湾银行上海分行10日成立,再推进两岸金融交流

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月9日电---台湾百分之百公营的台湾银行周一表示,其旗下上海分行将于10日(周二)正式成立.这等于宣告两岸金融交流又更进一步.
继先前中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行赶在6月底前开业之后,台湾银行上海分行也将在明日开业.这两家呼声极高的"清算行"相继投入市场营运,也意味着两岸货币清算机制建立的日子已不远.
台湾央行先前曾表示,两岸逐步建立的货币清算机制应具"双向"的兑换机制,外界猜测未来应有陆资银行台北分行担负在台湾境内人民币清算业务.相对地也有一家台湾的银行负责境外的新台币清算业务.
台湾金控前董事长张秀莲先前曾表示,台湾银行称很有希望取得清算行资格.[ID:nST0469164]
在上海分行成立之后,台湾银行的分支机构还有:纽约、洛杉矶、香港、东京、新加坡、南非约翰尼斯堡及伦敦等分行.
台银表示,未来可以承做的业务包括有:企业及个人外汇存款业务,外币授信业务,企业外币流动资金贷款等以及贸易融资业务和外币汇兑业务.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。