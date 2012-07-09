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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 14:59 BJT

《汇市简讯》英镑/美元逼近到期选择权执行价1.5500

0636GMT

* 据称卖压在1.5500(到期选择权执行价及周四低点).亚洲盘高位在1.5495

* 买盘据称在1.5470(亚洲盘低点)及1.5450(另一个到期选择权执行价)

* 英国央行副总裁塔克将从1530GMT开始向议会说明LIBOR案

* 华尔街日报记者Jon Hilsenrath撰文称,美国就业报告疲软,提高了美联储采取行动的机率

* 星期日电讯报称,英国BAE很有机会赢得价值70亿英镑的美国喷射机项目.(完)

--编译 蔡美珍;审校 高琦

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