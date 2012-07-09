〔台湾央行〕共发行3,450.4亿台币存单,发行余额减少120.1亿

路透台北7月9日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,450.4亿台币存单,相较存单到期金额3,570.5亿,存单发行余额减少120.1亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,300.4

91天期 0.93 119.0

182天期 1.05 31.0

364天期 0.87 1,000.0

央行上周五共发行2,638.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,810.2亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,上周五当日超额准备为负315亿台币;至周日累计超额准备为负1,210亿台币,加计前期1%的超额准备为负609亿台币.

台湾央行上周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.87%,落于市场预期区间下线,并较上期的0.878%跌0.8基点,且创近一年半同天期存单新低.[ID:nST0472638](完)