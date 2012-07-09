〔台湾央行〕共发行3,450.4亿台币存单,发行余额减少120.1亿

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透台北7月9日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,450.4亿台币存单,相较存单到期金额3,570.5亿,存单发行余额减少120.1亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,300.4
91天期 0.93 119.0
182天期 1.05 31.0
364天期 0.87 1,000.0
央行上周五共发行2,638.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,810.2亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,上周五当日超额准备为负315亿台币;至周日累计超额准备为负1,210亿台币,加计前期1%的超额准备为负609亿台币.
台湾央行上周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.87%,落于市场预期区间下线,并较上期的0.878%跌0.8基点,且创近一年半同天期存单新低.[ID:nST0472638](完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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