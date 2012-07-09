《汇市简讯》隐含波动率欧洲市场盘初多数上扬

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
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* 选择权隐含波动率周一在欧洲市场大多上扬
* 美元/日圆波动率涨幅有限,现汇陷于区间,且实际波动率承压.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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