〔台湾汇市〕台币/美元收创近两周来低位,美就业数据疲弱打压风险胃纳

路透台北7月9日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘贬值5.3分,此前美国非农就业数据低于预期,打压市场风险偏好,欧元贬至两年来波段新低,台股随区域走势下挫,均拖累台币走势;终场在央行趁势助贬下,续创近两周来低位.

汇银人士指出,自三大央行接连祭出货币宽松政策后,厌恶风险气氛弥漫着市场,而疲弱的美国就业数据使得全球景气衰退疑虑加深,盘中见外商银行买汇,惟出口商顺势出脱美元部位,抵销台币部分贬值压力,多数时间仅于狭幅区间震荡.

"出口商有些(美元)卖压出来,台币跌幅不大."一位本地银行交易人士说.

台湾财政部周一公布,6月出口金额较上年同期衰退3.2%,不但劣于市场预估的小升1.6%,亦为连续四个月出现衰退.因全球经济仍然脆弱且大陆经济成长减缓,对台湾产品需求减弱,此外,亦受科技产业国际竞争激烈所致.[ID:nST0524841]

交易商表示,因台湾进出口数据疲弱不振,未来央行可能会顺应国际情势,引导台币往30元关卡前进,但出口商的美元卖压不易消化,预料台币将缓步走贬.另外,美国企业财报周本周登场及中国重大经济数据陆续出炉,将牵引台股走势和外资动向.

他们预估,明日台币交投先看29.90-30.05元间,并持续关注欧元及亚币走势.台币/美元前次收盘低位出现在6月26日,报29.990元.

台湾股市.TWII周一收盘下跌0.80%,至7,309.96点;外资及陆资在台股卖超57.21亿台币,为连续第三日卖超,上交易日修正后为卖超0.66亿.[ID:nST0525131]

另外,菲律宾披索PHP=周一下跌,此前菲律宾央行采取措施限制投机操作引发的披索急剧涨势,此外全球经济成长迟滞导致其他亚洲货币走疲也拖累披索.但交易员和分析师表示,披索前景依然保持正面.[EMRG/SGCN]

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