《汇市简讯》欧元/美元选择权隐含波动率开盘上扬

0726GMT

* 欧元/美元触及一年新低1.2225--预计在突破1.2000大关时将有更多特殊选择权

* 隐含波动率上扬,但涨势受限,因现汇已回到1.2300上方

* 周三到期执行价1.2245的选择权波动率为12.5%,一周期波动率为10.1%,一个月期波动率为10.5%,上周五美国就业数据公布后在10.0%

* 一个月期波动率获得支撑,上周三创六周低点9.6%,小时实际波动率为9.8%

* 三个月期波动率为10.8%,一年期为12.2%,上周分别创六周低点10.25%及11.9%

* 一个月期风险逆转指标在1.0%水准获得支撑,该处为4月以来最低位,偏向欧元卖权.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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