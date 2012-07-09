《汇市简讯》欧元/美元选择权隐含波动率开盘上扬

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
0726GMT
* 欧元/美元触及一年新低1.2225--预计在突破1.2000大关时将有更多特殊选择权
* 隐含波动率上扬,但涨势受限,因现汇已回到1.2300上方
* 周三到期执行价1.2245的选择权波动率为12.5%,一周期波动率为10.1%,一个月期波动率为10.5%,上周五美国就业数据公布后在10.0%
* 一个月期波动率获得支撑,上周三创六周低点9.6%,小时实际波动率为9.8%
* 三个月期波动率为10.8%,一年期为12.2%,上周分别创六周低点10.25%及11.9%
* 一个月期风险逆转指标在1.0%水准获得支撑,该处为4月以来最低位,偏向欧元卖权.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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