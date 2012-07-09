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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 16:02 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎跟随欧元修正走势,但仍有低接买需支撑

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* 美元/瑞郎仍有低接买需,有进一步上行风险

* 0.9750附近的买气及0.9755的技术支撑位,有可能协助提振

* 亚洲时段创2012年新高0.9825,之后看向2010年12月以来高位

* 瑞士6月经季节调整失业率持稳2.9%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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