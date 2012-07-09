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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 16:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆选择权实际波动率应会牵引隐含波动率向下

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* 一个月期美元/日圆选择权隐含波动率今日开在8.1%,上周五触及5月中旬以来低位7.9%

* 但现汇呈区间波动,且实际波动率下滑,暗示隐含波动率可能进一步下跌

* 一个月期小时实际波动率仅7.35%,日实际波动率为7.7%

* 7.7%为2月中旬以来的五个月低点,此处可能提供初步支撑

* 三个月期及一年期波动率仍在上周低位8.55%及10.65%承压.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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