版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 16:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆现汇仍倾向下档

0754GMT

* 美元/日圆现汇仍倾向下档,可能测试79.00/79.08

* 东京开盘时有日本投资人抛出美元/日圆

* 今天在EBS的低点接近79.43(亚洲盘初时触及)

* 纽约时段将有执行价79.75/80.00的选择权到期

* 日圆一个月期价平选择权波动率目前8.1%,高于目前为7.6%的实际波动率.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐