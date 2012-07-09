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财经报道 | 2012年 7月 9日 星期一 16:36 BJT

《汇市简讯》在风险偏好降温之际,美元/加元有进一步上行空间

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* 因股市下跌而引发轧空走势,协助周五升至1.0208

* 亚洲时段高点在1.0212,更上方阻力在1.0224(21日线)及1.0232

* 1.0232为1.0363到1.0100跌势的50%回档位.支撑位在1.0177/84及1.0158

* 中国沪综指收挫2.4%至半年低点2,171.美股道琼期指下跌49点

* 路透报导称,加拿大庞巴迪(Bombardier)获得10亿美元飞机订单.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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