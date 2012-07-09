《汇市简讯》企业并购案可能提供英镑更多助力

0919GMT

一连串企业并购案或许会提供英镑重大助力,尽管英镑的避险货币地位面临挑战.至少这些并购案让投机客更有理由作多,特别是作多英镑/欧元.

7月4日传出美国多家公司将收购英国SHL及Wood Mackenzie,交易价值15亿英镑,目前盛传有中东金主出价7亿英镑收购英国的Marriott酒店.更有力的利多是,BAE可能赢得70亿英镑的美国喷射机订购项目.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]