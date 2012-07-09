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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 17:53 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元受避险气氛打压

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* 避险气氛压抑新西兰元.中国沪综指收于六个月低点.美股道琼期指大跌64点

* 10年期西班牙公债收益率7.05%,日内上涨15个基点.10年期意大利公债收益率6.11%,上涨10个基点

* 新西兰元跌落0.7955(亚洲盘低位)后,触发停损卖单,跌向0.7929

* 0.7952美元(200日均线)目前形成阻力.更上方阻力在0.7979(亚洲盘高位)及0.8000.(完)

--编译 蔡美珍;审校 吴云凌

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