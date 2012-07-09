〔东南亚股市〕新加坡及菲律宾股市收低,受全球经济成长疑虑拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透曼谷7月9日电---东南亚股市周一在交投清淡中下跌,能源相关类股及权重股领跌;美国疲弱就业数据及中国通胀降温,促使投资人退居观望.
新加坡海峡时报指数.FTSTI连八日上涨后,今日下跌1.7%,为6月5日以来单日最大跌幅.
菲律宾股市.PSI亦创五周来单日最大跌幅,收低1.8%,进一步脱离7月5日所创收盘纪录高位5,369.98点.
1027GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2929.08 -49.47 -1.66 +10.68 2646.35
马来西亚 .KLSE 1620.31 -0.24 -0.01 +5.85 1530.73
泰国 .SETI 1186.95 -13.13 -1.09 +15.76 1025.32
印尼 .JKSE 3985.05 -70.15 -1.73 +4.27 3821.99
菲律宾 .PSI 5263.74 -98.94 -1.84 +20.40 4371.96
越南 .VNI 408.12 -7.32 -1.76 +16.09 351.55
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(完)
--编译 龚芳;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。