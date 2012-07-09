版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 18:32 BJT

〔东南亚股市〕新加坡及菲律宾股市收低,受全球经济成长疑虑拖累

路透曼谷7月9日电---东南亚股市周一在交投清淡中下跌,能源相关类股及权重股领跌;美国疲弱就业数据及中国通胀降温,促使投资人退居观望.

新加坡海峡时报指数.FTSTI连八日上涨后,今日下跌1.7%,为6月5日以来单日最大跌幅.

菲律宾股市.PSI亦创五周来单日最大跌幅,收低1.8%,进一步脱离7月5日所创收盘纪录高位5,369.98点.

1027GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2929.08 -49.47 -1.66 +10.68 2646.35

马来西亚 .KLSE 1620.31 -0.24 -0.01 +5.85 1530.73

泰国 .SETI 1186.95 -13.13 -1.09 +15.76 1025.32

印尼 .JKSE 3985.05 -70.15 -1.73 +4.27 3821.99

菲律宾 .PSI 5263.74 -98.94 -1.84 +20.40 4371.96

越南 .VNI 408.12 -7.32 -1.76 +16.09 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 龚芳;审校 王洋

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐