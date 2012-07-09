《美债周二展望》公债价格上涨,因美联储追加刺激措施希望

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 一些美联储官员讲话支持追加刺激措施

* 华尔街预计第三量化宽松政策的可能性为70%--路透调查

* 欧债危机忧虑令对公债的避险买盘增加

* 美国10年期公债收益率徘徊在历史低点附近

* 分析师预计本周公债发售将获强劲需求

路透纽约7月9日电---美国公债价格周一上涨,指标公债收益率(殖利率)下滑,徘徊在略高于历史低点的水准,因市场预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出大规模购买债券计划以刺激低迷的美国经济.

多位美联储官员周一发表讲话,支持美联储应采取更多措施拉低失业率,美国6月失业率仍高见8.2%.

分析师表示,美国国内就业成长令人失望,加之欧债危机和中国制造业活动不断放缓,令市场对美联储准备推出第三轮量化宽松政策以刺激借贷和需求的臆测升温.

"经济动能趋软,"Sterne Agee & Leach首席固定收益策略师Sharon Stark表示,"在美国就业成长连续三个月不及预期后,交易商在为新一轮的量化宽松政策作准备."

在周五6月就业报告发布后不久路透访查美国一级市场交易商的结果显示,华尔街预计美联储推出第三量化宽松政策的可能性为70%.

上周五,美国劳工部公布的数据显示,6月美国新增非农就业岗位8万,低于预估的9万.

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示,"我们做好准备采取必要措施,以达到我们创造就业最大化和保持物价稳定的目标."

分析师表示,随着市场对公债的兴致重燃,美国财政部本周将标售的660亿美元新债预计将获得强劲的需求.

美国财政部将在周二至周四分别标售320亿美元三年期、210亿美元10年期和130亿美元30年期公债.

指标10年期公债US10YT=RR升12/32,收益率报1.52%,较上周五尾盘跌3个基点.

根据路透获得数据,10年期公债收益率较6月1日所创的1800年代初来最低点仅高约8个基点.

30年期公债US30YT=RR升1-2/32,收益率报2.62%,较上周五收盘低4个基点,较6月初所创的纪录低点高11个基点.

**关注进一步颓势**

尽管近几个月就业成长放缓,但一些投资人认为状况还没有恶化到足以令美联储开始购买更多公债或抵押贷款支持债券(MBS).

"还没有疲弱到需要美联储出手,"Western Asset Management Co.高级投资组合经理人Chris Orndorff表示,"他们必须为欧洲情势节省一些弹药."

西班牙和希腊在管理债务上持续苦苦挣扎,令投资人对美国和德国避险公债的兴致重燃.

"欧洲给予投资人购买债券的另一个理由,"Stark表示,"会有越来越多的资金涌入美国债市."

在亚洲,中国6月通胀放缓的程度也大于预期,显示欧美对其出口产品的需求正在降低.(完)

--编译 李军;审校 母红

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