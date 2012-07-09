《英国金融焦点》央行副总裁塔克否认曾施压银行操控Libor利率

* 英国央行副总裁在国会作证

* 塔克否认曾施压银行操控利率

* 塔克是外界看好的下任央行总裁人选

路透伦敦7月9日电---英国央行副总裁塔克周一强烈否认曾有政府官员向他施压,让他鼓动银行操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor).

一个国会委员会已开始调查巴克莱(BARC.L)和其他银行涉嫌操纵Libor案,而早在塔克赴国会接受质询之前,外界对于高级官员对于操纵利率一事知之多少的争论日益激烈.

巴克莱已经因涉及操纵Libor遭罚款超过4.50亿美元,全球有数以十亿美元计的交易均以Libor为基准利率.

塔克双手轻敲桌面,断然否认外界指控.他连声说"绝对没有"任何官员曾经敦促他在Libor利率问题上影响巴克莱或者其他银行.他说自己对此一无所知.