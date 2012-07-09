〔美股业绩〕美国铝业季度营收及获利略优于预期,盘后股价小涨(更新版)

(新增关于诉讼的细节,更新股价)

* 不含特殊项目的每股获利(EPS)为0.06美元,市场预期为0.05美元

* 营收60亿美元,优于市场预估的58亿

路透7月9日电---美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa)(AA.N)周一公布第二季营收及获利优于华尔街预期,尽管铝价处于近两年低位.

该公司称,不包括特殊项目,营业利润为6,100万美元,合每股0.06美元.而这当中并不包含该公司试图与Aluminium Bahrain ALBH.BH达成和解费用4,500万美元等项目.

不含特殊项目的每股获利优于分析师预估的0.05美元,而近几周来分析师纷纷因铝价下跌而调降了预估.

净亏损200万美元,每股收益为零.上年同期为净利3.22亿美元,合每股收益0.28美元.

该公司称,营收减少9%,至60亿美元,因铝价较上年急跌18%.但这也优于分析师预期的58亿美元.

"数据看来疲软,的确也是如此,但实际上营收高于预期.这个财报季有很大的关注重点在于营收,因为人们希望见到这方面成长."Solaris Asset Management投资长Tim Ghriskey表示.

受库存高企和铝价自3月来累积下跌20%拖累,许多铝生产商都出现亏损.伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铝CMAL3周一报每吨1,915美元,高于2010年6月触及的低位1,880美元.

美国铝业正卷入与Aluminum Bahrain的诉讼,后者指控美铝合谋向该公司的氧化铝供应收取过高价钱.

美铝可能将为了和解这起诉讼再付出7,500万美元,该公司表示其正与美国司法部及美国证券交易委员会(SEC)就持续进行中的调查取得和解,这可能导致额外的费用支出.

美国铝业在纽约证交所盘后交易中小涨0.02美元,报8.78美元.(完)