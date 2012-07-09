〔美股业绩〕超微半导体警告第二季营收将下滑11%,盘后股价重挫6%

路透旧金山7月9日电---美国芯片制造商超微半导体AMD.N周一警告称,该公司第二季营收恐较前季下滑11%,因中国及欧洲销售较预期疲软,且消费市场买气不振,这导致该公司盘后股价大跌6%.

该公司先前预估第二季营收将较第一季成长3%,误差范围在正负3个百分点.

JMP Securities的Alex Gauna表示,中国销售较预期疲软也反应在英伟达(Nvidia)(NVDA.O)及英特尔(INTC.O)的最新预估上.

"英特尔及英伟达表现要比超微半导体好."他说道.

在欧洲方面,Gauna称从当前经济情势来看,营收下滑早在预料之中,但他称超微半导体受到的冲击特别大,因为其一直处于较为低端的电脑市场中.

在发布获利预警之前,超微半导体公布第一季亏损达5.9亿美元.

该公司重申先前提出的第二季毛利率预估.其在4月表示,毛利率将较前季持平或略微成长.

超微半导体表示,第二季营业费用将较先前预估的6.05亿美元少8%.

超微盘后股价下跌近6%至5.30美元,常规交易时段收盘报5.62美元.(完)

超微将在下周四正式公布财报.(完)