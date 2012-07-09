〔美股业绩〕超微半导体警告第二季营收将下滑11%,盘后股价重挫6%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透旧金山7月9日电---美国芯片制造商超微半导体AMD.N周一警告称,该公司第二季营收恐较前季下滑11%,因中国及欧洲销售较预期疲软,且消费市场买气不振,这导致该公司盘后股价大跌6%.
该公司先前预估第二季营收将较第一季成长3%,误差范围在正负3个百分点.
JMP Securities的Alex Gauna表示,中国销售较预期疲软也反应在英伟达(Nvidia)(NVDA.O)及英特尔(INTC.O)的最新预估上.
"英特尔及英伟达表现要比超微半导体好."他说道.
在欧洲方面,Gauna称从当前经济情势来看,营收下滑早在预料之中,但他称超微半导体受到的冲击特别大,因为其一直处于较为低端的电脑市场中.
在发布获利预警之前,超微半导体公布第一季亏损达5.9亿美元.
该公司重申先前提出的第二季毛利率预估.其在4月表示,毛利率将较前季持平或略微成长.
超微半导体表示,第二季营业费用将较先前预估的6.05亿美元少8%.
超微盘后股价下跌近6%至5.30美元,常规交易时段收盘报5.62美元.(完)
超微将在下周四正式公布财报.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。