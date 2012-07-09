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亚洲 | 2012年 7月 10日 星期二 07:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月9日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 50.23 -0.96 -1.88 2133294

搜狐 (SOHU.O) 40.02 -1.45 -3.50 631755

网易 (NTES.O) 58.69 -1.37 -2.28 415411

百度 (BIDU.O) 113.17 -2.74 -2.36 2621503

亚信科技 ASIA.O 12.28 -0.36 -2.85 323981

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.50 +0.00 +0.00 2351254

联电 (UMC.N) 2.07 -0.02 -4.61 479201

日月光 (ASX.N) 4.07 -0.05 -1.21 216144

矽品精密 (SPIL.O) 5.19 -0.10 -1.89 887644

和信超媒体 (GIGM.O) 1.14 -0.02 -1.72 13030

友达 (AUO.N) 3.83 -0.09 -2.30 159576

中华电信 (CHT.N) 31.92 +0.03 +0.09 42895

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.46 +0.08 +0.21 496394

香港

中国移动 (CHL.N) 55.00 +0.19 +0.35 163472

中国联通 (CHU.N) 13.06 -0.33 -2.46 193598

中国电信 (CHA.N) 44.08 -0.51 -1.14 12968

中芯国际 (SMI.N) 1.52 -0.02 -1.30 35775

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.85 +0.00 +0.00 3323

(完)

--整理 张明钧

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