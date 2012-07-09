《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 50.23 -0.96 -1.88 2133294
搜狐 (SOHU.O) 40.02 -1.45 -3.50 631755
网易 (NTES.O) 58.69 -1.37 -2.28 415411
百度 (BIDU.O) 113.17 -2.74 -2.36 2621503
亚信科技 ASIA.O 12.28 -0.36 -2.85 323981
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.50 +0.00 +0.00 2351254
联电 (UMC.N) 2.07 -0.02 -4.61 479201
日月光 (ASX.N) 4.07 -0.05 -1.21 216144
矽品精密 (SPIL.O) 5.19 -0.10 -1.89 887644
和信超媒体 (GIGM.O) 1.14 -0.02 -1.72 13030
友达 (AUO.N) 3.83 -0.09 -2.30 159576
中华电信 (CHT.N) 31.92 +0.03 +0.09 42895
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.46 +0.08 +0.21 496394
香港
中国移动 (CHL.N) 55.00 +0.19 +0.35 163472
中国联通 (CHU.N) 13.06 -0.33 -2.46 193598
中国电信 (CHA.N) 44.08 -0.51 -1.14 12968
中芯国际 (SMI.N) 1.52 -0.02 -1.30 35775
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.85 +0.00 +0.00 3323
(完)
--整理 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。