(重发)《美国上市公司业绩公布日程表》--7月10日-7月17日

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
(重发以调整格式)
汤森路透7月10日电---以下为标准普尔500企业中将于7月10日-7月17日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
----------------------------------------------------------------------------------------
7/11 AMC Q2 2012 万豪国际 MAR 0.42 24 0.37
7/12 11:00 Q2 2012 Fastenal (FAST.O) 0.37 10 0.32
7/13 11:00 Q2 2012 摩根大通 (JPM) 0.79 29 1.27
7/13 12:00 Q2 2012 富国银行 (WFC) 0.81 31 0.70
7/16 BMO Q2 2012 花旗集团 (C) 0.91 21 1.09
7/16 BMO Q2 2012 Gannett Co., Inc. (GCI) 0.53 9 0.58
7/17 BMO Q2 2012 Comerica Incorporated (CMA) 0.62 33 0.53
7/17 AMC Q2 2012 CSX Corp., Inc. CSX 0.47 25 0.46
7/17 AMC Q2 2012 FIS (FIS) 0.61 15 0.55
7/17 BMO Q1 2013 Forest Laboratories, Inc. FRX 0.27 23 1.04
7/17 BMO Q2 2012 高盛公司 (GS) 1.37 23 1.85
7/17 BMO Q2 2012 Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) 0.13 7 0.09
7/17 Q2 2012 英特尔 (INTC.O) 0.53 44 0.54
7/17 BMO Q2 2012 强生 (JNJ) 1.29 20 1.28
7/17 BMO Q2 2012 可口可乐 (KO) 1.19 14 1.17
7/17 BMO Q2 2012 美泰儿 (MAT.O) 0.21 15 0.23
7/17 Q2 2012 道富银行 (STT) 0.98 19 0.96
7/17 Q2 2012 雅虎 (YHOO.O) 0.23 21 0.18
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。