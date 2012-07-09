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货币新闻 | 2012年 7月 10日 星期二 07:27 BJT

(重发)《美国上市公司业绩公布日程表》--7月10日-7月17日

(重发以调整格式)

汤森路透7月10日电---以下为标准普尔500企业中将于7月10日-7月17日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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7/11 AMC Q2 2012 万豪国际 MAR 0.42 24 0.37

7/12 11:00 Q2 2012 Fastenal (FAST.O) 0.37 10 0.32

7/13 11:00 Q2 2012 摩根大通 (JPM) 0.79 29 1.27

7/13 12:00 Q2 2012 富国银行 (WFC) 0.81 31 0.70

7/16 BMO Q2 2012 花旗集团 (C) 0.91 21 1.09

7/16 BMO Q2 2012 Gannett Co., Inc. (GCI) 0.53 9 0.58

7/17 BMO Q2 2012 Comerica Incorporated (CMA) 0.62 33 0.53

7/17 AMC Q2 2012 CSX Corp., Inc. CSX 0.47 25 0.46

7/17 AMC Q2 2012 FIS (FIS) 0.61 15 0.55

7/17 BMO Q1 2013 Forest Laboratories, Inc. FRX 0.27 23 1.04

7/17 BMO Q2 2012 高盛公司 (GS) 1.37 23 1.85

7/17 BMO Q2 2012 Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) 0.13 7 0.09

7/17 Q2 2012 英特尔 (INTC.O) 0.53 44 0.54

7/17 BMO Q2 2012 强生 (JNJ) 1.29 20 1.28

7/17 BMO Q2 2012 可口可乐 (KO) 1.19 14 1.17

7/17 BMO Q2 2012 美泰儿 (MAT.O) 0.21 15 0.23

7/17 Q2 2012 道富银行 (STT) 0.98 19 0.96

7/17 Q2 2012 雅虎 (YHOO.O) 0.23 21 0.18

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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