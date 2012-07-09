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亚洲 | 2012年 7月 10日 星期二 07:41 BJT

〔东京汇市〕欧元及风险性货币均守稳,等待中国贸易数据

* 欧元及商品货币兑美元均守稳

* 空头回补帮助欧元脱离两年低点

* 亚洲时段关注中国贸易数据

路透悉尼7月10日电---欧元周二在亚洲盘徘徊在两年低位上方,商品货币兑美元也守稳,投资人在中国贸易数据公布之前不愿大举建仓.

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