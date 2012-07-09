《台湾报摘》--经济日报7月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--受资讯与通讯产品出口大减近三成影响,6月出口未如预期由负转正,与去年同期衰退3.2%,是连续第四个月负成长.财政部昨指出,累计上半年出口衰减4.7%,台湾是亚洲邻近国家中唯一衰退者,全年经济成长恐受冲击.
* 其他:
--沉寂三个月,财政健全小组今日重新启动,改革主轴由税改转向财政改革,检讨地方财政与开发国有土地列为优先议题,财政部预计以一个半月时间,完成检讨地方债务等革新规划,最快9月提出改善方案.
--经建会委员会议昨日通过2013年重大公共建设预算审查,核列1,750亿台币,创10年新低.尽管明年度重大公建预算较今年缩水近百亿台币,经建会仍预估,对明年经济成长率(GDP)可推升1.02个百分点.
--不畏政府打炒房,台北市又将有超豪宅建案登场,大陆建设昨日携手厚生(2107.TW)等合作伙伴,砸下87.13亿台币买进信义计画区1,059坪土地,创下今年以来单笔金额最高的不动产交易案.每坪土地单价823万台币,也登上信义计画区地王宝座.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。