《台湾报摘》--经济日报7月10日

* 头版头条:

--受资讯与通讯产品出口大减近三成影响,6月出口未如预期由负转正,与去年同期衰退3.2%,是连续第四个月负成长.财政部昨指出,累计上半年出口衰减4.7%,台湾是亚洲邻近国家中唯一衰退者,全年经济成长恐受冲击.

* 其他:

--沉寂三个月,财政健全小组今日重新启动,改革主轴由税改转向财政改革,检讨地方财政与开发国有土地列为优先议题,财政部预计以一个半月时间,完成检讨地方债务等革新规划,最快9月提出改善方案.

--经建会委员会议昨日通过2013年重大公共建设预算审查,核列1,750亿台币,创10年新低.尽管明年度重大公建预算较今年缩水近百亿台币,经建会仍预估,对明年经济成长率(GDP)可推升1.02个百分点.

--不畏政府打炒房,台北市又将有超豪宅建案登场,大陆建设昨日携手厚生(2107.TW)等合作伙伴,砸下87.13亿台币买进信义计画区1,059坪土地,创下今年以来单笔金额最高的不动产交易案.每坪土地单价823万台币,也登上信义计画区地王宝座.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.