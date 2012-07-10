《台湾报摘》--工商时报7月10日

* 头版头条:

--受财政拮据的影响,经建会委员会议昨日通过的2013(明年)重大公共建设预算仅1,750亿台币,创下近10年最低,这项预算将在近期报行政院讨论,于立院下会期审议.

* 其他:

--国泰人寿昨日宣布退出新契约保费(FYP)战局,引起市场高度震撼.国寿总经理熊明河表示,保单价格竞争须付出高额成本,恐无力研发及培育人才,最后却让保险业沦为夕阳产业,身为产业龙头,国寿决定不再追求市占率,希望用半年到一年的时间,将市场导入健康方向.

--华硕(2357.TW)、和硕(4938.TW)6月传捷报,华硕母公司营收360亿台币,比5月的284亿增26.8%,创单月历史新高,第三季笔电季增率上看两成.和硕6月合并营收658.2亿台币,连续3个月刷新单月新高纪录,笔电出货更跳增四成以上,成长幅度居代工厂之冠.

--金管会昨日发布最新统计,本地银行净值3月底首度站上2.3兆(万亿)大关,是连续第九个月增加.但对照去年底银行的净值报酬率(ROE)为9.33%,仍较国际大型银行ROE普遍为15-20%,和大陆四大国有银行的25%落后一大截.

--大陆美元利率回档,台湾银行业的大陆分行转存款收益近半年减少1个百分点.去年本地银行的大陆分行获利有相当部分来自转存款利息收益,但相关主管指出,大陆美元利率显着回档,合计近半年已减少约100个基本点(1个基本点是0.01个百分点).(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.