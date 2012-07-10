〔全球汇市〕7月3日止当周投机客削减美元多头仓位--CFTC

路透纽约7月9日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,汇市投机客最近一周削减美元多头仓位.
7月3日止当周,美元净多头部位降至235.8亿美元,低于前周的267.3亿美元.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月3日当周 6月26日当周
多头仓位 36,950 43,910
空头仓位 32,775 39,368
净仓位 4,175 4,542
欧元(125,000欧元为1口)
7月3日当周 6月26日当周
多头仓位 32,236 36,933
空头仓位 178,413 196,813
净仓位 -146,177 -159,880
英镑(62,500英镑为1口)
7月3日当周 6月26日当周
多头仓位 32,208 35,296
空头仓位 37,561 36,054
净仓位 -5,353 -758
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月3日当周 6月26日当周
多头仓位 5,263 4,637
空头仓位 24,323 28,473
净仓位 -19,060 -23,836
加元(100,000加元为1口)
7月3日当周 6月26日当周
多头仓位 22,923 27,778
空头仓位 14,225 18,501
净仓位 8,698 9,277
澳元(100,000澳元为1口)
7月3日当周 6月26日当周
多头仓位 50,125 40,023
空头仓位 40,777 42,182
净仓位 9,348 -2,159
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月3日当周 6月26日当周
多头仓位 9,862 6,108
空头仓位 5,542 5,532
净仓位 4,320 576
(完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
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