版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 10日 星期二 09:51 BJT

〔全球汇市〕7月3日止当周投机客削减美元多头仓位--CFTC

路透纽约7月9日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,汇市投机客最近一周削减美元多头仓位.

7月3日止当周,美元净多头部位降至235.8亿美元,低于前周的267.3亿美元.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月3日当周 6月26日当周

多头仓位 36,950 43,910

空头仓位 32,775 39,368

净仓位 4,175 4,542

欧元(125,000欧元为1口)

7月3日当周 6月26日当周

多头仓位 32,236 36,933

空头仓位 178,413 196,813

净仓位 -146,177 -159,880

英镑(62,500英镑为1口)

7月3日当周 6月26日当周

多头仓位 32,208 35,296

空头仓位 37,561 36,054

净仓位 -5,353 -758

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月3日当周 6月26日当周

多头仓位 5,263 4,637

空头仓位 24,323 28,473

净仓位 -19,060 -23,836

加元(100,000加元为1口)

7月3日当周 6月26日当周

多头仓位 22,923 27,778

空头仓位 14,225 18,501

净仓位 8,698 9,277

澳元(100,000澳元为1口)

7月3日当周 6月26日当周

多头仓位 50,125 40,023

空头仓位 40,777 42,182

净仓位 9,348 -2,159

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月3日当周 6月26日当周

多头仓位 9,862 6,108

空头仓位 5,542 5,532

净仓位 4,320 576

(完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐