《新兴市场重要经济事件预告》--7月10日-7月17日

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7月10日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议(0800).

香港--香港财政司司长曾俊华就最新经济形势向立法会财经事务委员会做报告(0030).

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会召开不涉及利率决定的会议.

亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.

科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议(0800).

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至7月11日).

7月11日(三)

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最后一日).

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.

布达佩斯--匈牙利央行公布6月26日议息会议记录(1200).

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷布宜诺斯艾利斯省省长料向立法机构提交一项议案,寻求解决政府资金短缺的问题.

7月12日(四)

摩洛哥卡萨布兰卡--第七届高阶欧元体系与地中海国家央行研讨会后,欧洲央行总裁德拉吉和摩洛哥央行总裁Abdellatif Jouahri举行联合记者会(1600).

曼谷--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦与泰国央行总裁张旭州在泰国ADB-IMF会议上,就"稳定与包容的经济增长"发表讲话.会议主题为"迈向更加稳定的全球经济体系"(0315).

法兰克福--欧洲央行公布月度报告(0800).

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

雅加达--印尼央行理事会会议.

印度孟买--印度央行总裁苏巴拉奥在印度农业和农村发展银行(NABARD)发表演讲(0530).

曼谷--印度央行副总裁Subir Gokarn在由ADB和IMF主办"迈向更稳定的全球经济体系"的会议上,参加管理资本流动的小组讨论.

印度加尔各答--印度央行副总裁Shri Anand Sinha在印度商会组织的会议上致辞(0430).

维也纳--为庆祝维也纳联合研究所(Joint Vienna Institute)成立20周年所举办的第一场会议:全球经济危机带来的教训,捷克央行总裁Miroslav Singer和保加利亚财长Simeon Djankov将与会(0815).

维也纳--国际货币基金组织(IMF)副总裁Nemat Shafik在庆祝维也纳联合研究所成立20周年的会议上发表主旨演讲(1015).

维也纳--为庆祝维也纳联合研究所成立20周年所举办的第二场会议:维护货币及金融稳定,阿尔巴尼亚央行总裁Ardian Fullani将出席(1200).

摩洛哥卡萨布兰卡--欧洲央行(ECB)管理委员会成员莫尔许(Yves Mersch)出席高阶欧元体系与地中海国家央行研讨会.

奈及利亚拉各斯--非洲妇女经济峰会(African Women Economic Summit)(至7月14日).

里加--拉脱维亚央行委员会会议.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布土耳其经济调查.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

利马--秘鲁央行货币政策会议.

圣地牙哥--智利央行利率会议.

巴西利亚--巴西央行公布利率决定.

7月13日(五)

维也纳--为庆祝维也纳联合研究所成立20周年所举办的第四场会议:过去20年来所学到的教训,科索沃央行总裁Gani Gerguri将出席(0700).

维也纳--为庆祝维也纳联合研究所成立20周年所举办的第五场会议:展望未来,阿尔巴尼亚央行总裁Ardian Fullani和塞尔维亚央行副总裁Bojan Markovic将与会(0845).

7月16日(一)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望及全球金融稳定报告的更新版.

越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至7月19日)

7月17日(二)

南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第一天).(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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