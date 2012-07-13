〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,关注中国数据

路透悉尼/惠灵顿7月13日电---澳元和新西兰元周五再度下跌,稍早新加坡公布的经济数据疲弱且意大利债务评等遭下调再度损及风险偏好,此外市场还关注即将出炉的关键中国经济数据.

澳元兑美元AUD=D4报1.0122美元,澳元周四曾因国内就业数据疲弱而下滑逾1%.澳元下一档目标料在1.0044左右,此处是其6-7月涨势的38.2%回档位.