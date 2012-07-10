〔投行观点〕花旗下修台湾今年GDP增速至2.8%,料央行维持利率不变

路透台北7月10日电---投资银行花旗周二表示,将台湾今年经济成长率下修至2.8%,惟通膨走高的隐忧之下,台湾央行今年都将维持利率不变.

花旗台湾首席经济学家郑贞茂表示,由于花旗将全球经济成长率由2.7%下修至2.6%,因此预估台湾的经济成长率由3.3%下修至2.8%.尤其是台湾6月出口表现疲弱,花旗也认为,下半年台湾的经济复苏力道将不会是由强劲的出口带动,应该是温和复苏.

"下半年经济应该是慢慢打底的复苏,但通膨率还会慢慢上升,所以央行还是会维持利率不变,"郑贞茂表示.

他进一步说明,下半年第三季和第四季的经济成长率分别预估是4.0%及5.7%,目前看来第四季仍很不透明,仍具下修的风险.

然而他也认为,台湾未来应会与多国努力洽签自由贸易协定,例如与中国大陆下半年将洽签服务业贸易协订,甚至未来的商品贸易协定.若能顺利往此方向前进,他对台湾经济的发展并不悲观.

台湾央行在6月底时宣布重贴现率维持在1.875%不变,是连续第四度的维持利率不变.

以下为花旗对台湾今、明年的重要经济数据预估:

2012 2013

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经济成长率(GDP,%) 2.8 4.2

通膨率(%) 1.9 2.1

失业率(%) 4.2 4.1

民间消费(%) 1.9 3.0

政府支出(%) 0.1 -0.5

出口(YOY,%) 2.2 6.2

进口(YOY,%) -0.6 5.1(完)

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