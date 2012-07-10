〔台湾债市〕101/5殖利率连四跌创逾两周收盘低点,6月出口意外疲弱

路透台北7月10日电---台湾10年期101/5殖利率周二连续第四个交易日收低.因6月出口意外疲弱,且股市盘中由红翻黑,多头发动攻势迫使空单回补,令殖利率创下6月21日以来的逾两周收盘新低.

市场人士表示,台湾产业的结构性问题,让出口表现逊于亚洲其他出口型国家.6月出口出现连续第四个月衰退,已令市场预期央行在9月底降息的机率陡然升高.由于101/5殖利率已经跌破1.20-1.21%套牢区,该区间料具备坚实支撑,并寻求向1.16-1.17%测试的机会.

"我原本也认为不会降息,但现在变成一半一半."一大型证券商交易主管称.

另一银行交易员则指出,在中国等陆续降息后,将观察明日韩国是否也会加入降息的行列."若韩国也降,我们就可能降息."

台湾财政部周一公布,6月出口金额较上年同期衰退3.2%,不但劣于市场预估的小升1.6%,亦为连续四个月出现衰退.因全球经济仍然脆弱且大陆经济成长减缓,对台湾产品需求减弱,此外,亦受科技产业国际竞争激烈所致.[ID:nST524849]

台湾股市周二收低0.8%,且为连续第四日下跌.加权股价指数.TWII收跌58.61点至7,251.35点,为6月28日以来最低收位.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -1.40 0.9400 0.9370-0.9500 87.5

10 101/5 A01105=TWO -1.79 1.1865 1.1850-1.2018 341.5

中国今日也公布了6月进出口数据,其中出口同比增长11.3%,优于预期,但进口明显逊于预期,同比仅增6.3%.交易员表示,从金融市场的反应观察,显然投资人认为,进口下滑令中国经济放缓的忧虑升温.

"中国出口没很差啊,但殖利率也没弹上去."一银行交易员说.

她认为,今日债市呈现持有筹码者惜售,导致空单必须认输回补的格局.殖利率后市是否仍有下探空间,将视国际债市的动向而定.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6500

10 101/5 A01105=TWO 1.1865

5 101/1 A01101=TWO 0.9412

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)