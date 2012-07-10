《汇市简讯》欧洲开盘:欧元/美元下档目标为1.2230下方停止单

0603GMT
* 澳元/美元跌0.35%,至1.0171美元;欧元/日圆跌0.31%,至79.49日圆;澳元/日圆跌0.37%,至80.81日圆
* 中国贸易数据疲软及相关评论,令股市及澳元承压
* 澳元/美元的出口商买盘在1.0150略前方,下方有极少量停止单
* 欧元区财长会议没有决定性结果,欧元/美元在亚洲盘压力沉重
* 据传有亚洲国家央行的欧元/美元卖盘,停止单在1.2230下方,下看1.2200.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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