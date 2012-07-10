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债券 | 2012年 7月 10日 星期二 14:51 BJT

《汇市简讯》欧债疑虑延烧,逢高卖出欧元/英镑操作大行其道

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* 欧债危机疑虑持续之际,逢高卖出作法大行其道.0.7915/20为支撑位

* 0.7934(亚洲盘高点)、0.7941及0.7950为阻力位.选择权障碍在0.7900

* MNSI报导,消息人士称,国际三大贷款金主的文件草稿显示,希腊改革计画完全不符进度

* 西班牙及意大利10年期公债收益率分别接近7.0%及6.0%.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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