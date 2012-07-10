《汇市简讯》欧债疑虑延烧,逢高卖出欧元/英镑操作大行其道

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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* 欧债危机疑虑持续之际,逢高卖出作法大行其道.0.7915/20为支撑位
* 0.7934(亚洲盘高点)、0.7941及0.7950为阻力位.选择权障碍在0.7900
* MNSI报导,消息人士称,国际三大贷款金主的文件草稿显示,希腊改革计画完全不符进度
* 西班牙及意大利10年期公债收益率分别接近7.0%及6.0%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。