路透伦敦7月10日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
美元/日圆:在美国债券收益率续跌的情况下,美元/日圆在短期内应该会开始下滑.我们谨慎观察最新一波涨势的支撑79.08日圆.若失守,或将加重下行压力,并下探78.61的关键支撑,其为跌至10月/1月低位前的一道关卡.
欧元/美元:从小时图看来,自周日晚间以来的走势看来显然为空头旗型(确认点位为1.2272美元的新低).
澳元/美元:市场在小幅弹升后,目前再度下滑,我们认为澳元看来免不了会下探1.0145美元.若仍跌落这道支撑,则我们对更持久的修正性高位抱持信心.若否,则可望再度弹向1.0220美元(而后再试探下档).因此,澳元基本上会在1.0145/0220美元间游走,且走势偏空.
纽约 当日 今年来 2011年
0810GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2289 1.2318 -0.24 -5.07 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.24 79.57 -0.41 +2.99 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 97.39 98.00 -0.62 -2.19 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9771 0.9748 +0.24 +4.21 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5503 1.5526 -0.15 -0.21 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0205 1.0190 +0.15 +0.12 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0184 1.0210 -0.25 -0.40 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7945 0.7966 -0.26 +2.07 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.730 81.220 -0.60 +2.66 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.960 63.390 -0.68 +5.23 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 122.85 123.54 -0.56 +2.78 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2820 1.2806 +0.11 -2.33 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 王冠中
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