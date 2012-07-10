《汇市简讯》主要货币兑日圆卖盘成为欧洲市场主力焦点

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* 主要货币兑日圆的卖盘在欧洲盘初成为主要交投焦点
* 欧元/日圆跌落7月9日低点97.48后,投机性卖盘出笼.买盘在97.00-10
* 强劲技术支撑位在6月5日低点97.05,及6月4日低点96.78
* 澳元/日圆未能升破81.15附近的五周半趋势线后,出现模组基金卖盘
* 日线一目均衡云区顶部在81.00,而200日均线在81.007.在81.20上方有停止单
* 80.50、80.00、及55日均线79.93料有买单介入.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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