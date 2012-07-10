〔台湾汇市〕台币/美元连四日收贬再创二周来低位,外资汇出

路透台北7月10日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘贬值1分.中国公布疲弱的贸易数据令市场减持新兴市场的风险资产,外资偏向汇出.尾盘央行现身买入美元也令台币汇价连续四天贬值,创两周来低位.

汇银人士指出,尽管上日台湾的6月出口数据相当疲软,但进口表现也差,盘中并未见进口商的买入美元力道,反倒较常见到出口商零星的美元卖盘.至于外商方面,则以买入美元力道稍强.

"中国数据疲软有令国际美元强了一点..只不过现在台币/美元方向并不明显,"一位外商银行交易人士说.台币/美元前次收盘低位出现在6月26日,报29.990元.

韩元KRW=周二在本地市场下滑,创下三日连跌,因中国的疲弱贸易数据与欧元区持续的不确定性,打压了对风险资产的买兴.[ID:nSB1657908]

他们预估,明日台币的主要交易区间估在29.920-29.950间,未来仍将持续关注欧元走势,尤其是欧元若走弱令风险趋避,不排除台币汇价向上测试30大关.

在未来观察指标方面,韩国央行降息预期升温,其将在周四公布货币政策委员会决议[ID:nnCT0525625]日本央行周三至周四将举行议息会议,周四公布货币政策决定.

台湾股市.TWII周二收盘下跌0.80%,至7,251.35点;外资及陆资在台股卖超44.8亿台币,连续第四日卖超.[ID:nST0525131]

台湾财政部周一公布,6月出口金额较上年同期衰退3.2%,不但劣于市场预估的小升1.6%,亦为连续四个月出现衰退.因全球经济仍然脆弱且大陆经济成长减缓,对台湾产品需求减弱.[ID:nST0524841]

中国6月出口同比增长11.3%,但前景仍不容乐观;进口表现更软令中国6月外贸顺差扩至三年半高点,外需已改善而内需待回暖[ID:nSB1657016]

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