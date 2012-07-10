《汇市简讯》美元/加元遭压低,因风险偏好回温

0926GMT
* 1.0175面临威胁,因加元受益于风险偏好回温.美股道琼期指上涨45点
* 中国周三起将成品油价格调降约5%
* 市场臆测中国7月5日降息后,可能准备调降存准率
* 1.0175为1.0100至1.0222波段的50%回档位.1.0159(55日均线)有更大支撑
* 1215GMT加拿大将公布6月房屋开工.市场预估年率20.5万户,5月为21.14万户.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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