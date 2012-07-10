全球外汇市场7月11日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
7月10日(二)
2350 - 日本6月企业价格指数(CGPI).
7月11日(三)
0030 - 澳洲7月消费者信心指数
0130 - 澳洲5月房屋融资(较前月)
-- - 日本央行政策委员会召开为期两日的会议(第一日)
0600 - 德国6月消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)终值
0645 - 法国5月经常帐收支
0800 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚发表法国监管储蓄帐户报告.
-- - 欧洲央行管委会成员维斯科在意大利银行协会(Association of Italian Banks)年会上发表演讲.
1100 - 欧洲央行发表欧元国际角色的报告.
1100 - 美国7月6日当周抵押贷款指数
1230 - 美国5月国际贸易收支
1300 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼签署国际货币基金组织(IMF)全体协议.
1400 - 美国5月趸售(批发)库存及销售
1800 - 美联储下属联邦公开市场委员会(FOMC)发表6月19-20日会议纪录.(1800)
-- - 石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.
(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
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全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
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金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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