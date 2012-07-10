〔纽约汇市〕欧元兑美元跌至两年低位,关注1.20美元(重温稿)

(新增文末表格)

* 欧洲财长会议对欧元帮助不大

* 西班牙实现减赤目标的时间被推迟

* 意大利总理蒙堤称可能有兴趣请求援助

* 英镑兑欧元触及三年半高位

路透纽约7月10日电---欧元兑美元周二挫至两年低位,且可能进一步走低,因欧元区财长未能平息市场对欧债危机的担忧,且投资者静待德国宪法法院对区内救助基金的裁决.

欧元跌穿1.2250美元,为测试1.20美元铺路.跌穿1.20可能令欧元跌向2010年6月触及的低位1.1875美元,此为2006年3月来最低.

"就像在挖石油--欧元缓慢走低,"普林斯顿Cambridge Mercantile Group的高级交易商和市场分析师Matthew Lifson表示,"目前欧元缺乏支撑.市场缓慢地压低欧元."

欧元区财长同意将西班牙实现减赤目标的时间延长一年,直至2014年,条件是进一步削减预算.他们未能就援助西班牙银行业的具体数据达成一致,但表示,将在7月底之前为该国银行业提供约300亿欧元的资金.

市场对会议未能提供更大规模的救助感到失望.

"从欧洲各国在欧盟峰会后一直积极努力试图解决危机方面来看,的确有一些正面的进展,但力度都不大,且我感到还没有一个各方都认同的计划,"Lifson表示.

德国宪法法院展开聆讯,以裁决就是否批准欧元区救助基金-欧洲稳定机制(ESM)和计划中的对区内预算规定的调整.投资者也因此感到不安.

不清楚法院是否会支持欧洲,如果作出不利裁决,将损及一体化计划.德国财长朔伊布勒称,长时间延迟批准ESM可能引发金融市场震荡,并损及对欧元区的信心.

在过去五个交易日中,欧元连续遭全面抛售,目前为遭抛售最严重的货币,纽约梅隆银行全球外汇策略部的董事总经理Samarjit Shankar表示.

欧元兑美元EUR=跌至2010年7月1日以来最低1.2233美元.尾盘回落0.5%,报1.2253美元.

期权市场,一个月隐含波动性指标EUR1MO=周二小跌至9.95%,周一跳升至两周高位10.65%.

同时,对冲欧元下跌风险的成本周二走低,一个月卖权EUR1MRR=GFI报1.0%,本月初为1.5%.市场仍偏向于欧元走软.

欧元兑日圆EURJPY=也跌至五周低位97.20日圆,根据路透数据,尾盘回落0.7%,报97.31日圆.

意大利总理蒙堤称,该国可能有兴趣要求欧元区救助基金的救助,以支撑公债.

西班牙和意大利借贷成本走低是欧洲传来的一个好消息.西班牙10年期公债收益率跌至关键的7%之下.

分析师称,在如何利用欧元区救助基金,以及如何防止危机进一步扩散方面仍面临较强的政治阻力.

英镑兑欧元EURGBP=触及三年半高位,欧元兑英镑跌至0.7892英镑,因市场关注点再度转向欧债危机.这促使英镑从稍早英国央行总裁金恩讲话引发的跌势中反弹.欧元兑英镑尾盘回落0.5%,报0.7894英镑.

**中国贸易数据助燃经济成长忧虑**

中国消息亦打压市场,此前该国公布的贸易数据令人担心中国经济正在放缓.

中国海关周四公布,6月出口同比增长11.3%,高于路透调查中值9.9%;进口同比增速则远逊于预期的12.7%,降至6.3%;同时,贸易顺差连续第四个月扩大,至317.3亿美元的2009年1月来高点.[ID:nSB2027357]

华盛顿特区Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称,对全球经济增长的持续忧虑应抑制美元跌势,提振日圆.

美元兑日圆JPY=尾盘跌0.2%,至79.40日圆.(完)

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2249 1.2318 -0.56 -5.38 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.40 79.57 -0.21 +3.20 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 97.26 98.02 -0.78 -2.31 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9801 0.9748 +0.54 +4.53 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5514 1.5526 -0.08 -0.14 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0222 1.0190 +0.31 +0.28 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0188 1.0210 -0.22 -0.36 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2005 +0.02 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7893 0.7932 -0.49 -5.23 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7935 0.7966 -0.39 +1.94 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0979 6.0740 +0.39 +2.03 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4744 7.4825 -0.11 -3.41 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9856 6.9902 -0.07 +1.42 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5575 8.6228 -0.76 -3.99 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红/于春红;审校 利棣儿/李军

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