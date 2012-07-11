《台湾报摘》--经济日报7月11日

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
* 头版头条:
--半导体产业出现重大变局,全球最大半导体制造商英特尔(INTC.O)表示,将对荷兰晶片设备供应商艾司摩尔(ASML)(ASML.O)投资41亿美元(约1,230亿台币),让下一代晶片制程技术提早两年实现,台积电(2330.TW)同时也收到艾司摩尔的入股邀约,已证实在评估中.
* 其他:
--远百(2903.TW)旗下太平洋SOGO百货董事长黄晴雯昨日指出,太平洋百货在中国大陆大连店遭遇房东无理调涨租金,及断电阻扰经营,损失高达千万台币,期望政府尽快签署两岸投资保障协议,保障台商在陆投资权益.
--今年上半年台湾对大陆、香港出口依存度跌至38.1%,创近年新低.经济部昨日表示,大陆近年积极调整产业结构,即俗称"腾笼换鸟"累及出口型台商生计,"出口依存度下滑,是必然的现象".
--台股持续低迷,企业从股市筹资不易,大型企业转至债券市场蔚为风潮.债券承销商表示,上半年公司债发行金额高达2,445亿台币,较去年同期暴增近六成,预计今年公司债发行金额可突破4,000亿台币,再创历史新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI