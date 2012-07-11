《台湾报摘》--经济日报7月11日

* 头版头条:

--半导体产业出现重大变局,全球最大半导体制造商英特尔(INTC.O)表示,将对荷兰晶片设备供应商艾司摩尔(ASML)(ASML.O)投资41亿美元(约1,230亿台币),让下一代晶片制程技术提早两年实现,台积电(2330.TW)同时也收到艾司摩尔的入股邀约,已证实在评估中.

* 其他:

--远百(2903.TW)旗下太平洋SOGO百货董事长黄晴雯昨日指出,太平洋百货在中国大陆大连店遭遇房东无理调涨租金,及断电阻扰经营,损失高达千万台币,期望政府尽快签署两岸投资保障协议,保障台商在陆投资权益.

--今年上半年台湾对大陆、香港出口依存度跌至38.1%,创近年新低.经济部昨日表示,大陆近年积极调整产业结构,即俗称"腾笼换鸟"累及出口型台商生计,"出口依存度下滑,是必然的现象".

--台股持续低迷,企业从股市筹资不易,大型企业转至债券市场蔚为风潮.债券承销商表示,上半年公司债发行金额高达2,445亿台币,较去年同期暴增近六成,预计今年公司债发行金额可突破4,000亿台币,再创历史新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.