〔路透调查〕美国上周原油库存料下滑,因进口料减少

路透7月10日电---路透调查周二显示,美国上周商用原油库存料将连续第三周下降,因进口减少且炼厂产能利用率提高.

11名受访分析师平均预估,7月6日止当周美国原油库存料减少120万桶.

"原油供应料将明显下降,因进口可能减少;但与此同时,来自炼厂的需求却相对强劲,"Ritterbusch & Associates董事长Jim Ritterbusch说.

Energy Management Institutey资深合伙人Dominick Chirichella说,炼厂产能利用率可能上升,因炼厂持续将最近数月累积的部分过剩原油转化为成品油.

美国石油协会(API)周二公布称,国内原油库存降幅小于预估,仅减少69.5万桶,因进口下滑.

API报告称汽油库存增加250万桶,馏分油库存减少71.7万桶.

美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布一周库存数据.

路透调查显示,汽油库存料将增加30万桶,需求因经济低迷而趋缓,民众减少不必要的驾车活动.

如果预估成立的话,这将是EIA报告中汽油库存连续第四周增加.

分析师预估包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料增40万桶,与季节性情况相符,分析师表示,通常7月的第一周库存呈现增加.

EIA前两周的库存周报中,馏分油库存均是下滑.

分析师平均预估炼厂产能利用率料将增加0.1个百分点.EIA数据显示,6月29日当周为下降0.6个百分点至92%.(完)