〔路透调查〕美国上周原油库存料下滑,因进口料减少

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透7月10日电---路透调查周二显示,美国上周商用原油库存料将连续第三周下降,因进口减少且炼厂产能利用率提高.
11名受访分析师平均预估,7月6日止当周美国原油库存料减少120万桶.
"原油供应料将明显下降,因进口可能减少;但与此同时,来自炼厂的需求却相对强劲,"Ritterbusch & Associates董事长Jim Ritterbusch说.
Energy Management Institutey资深合伙人Dominick Chirichella说,炼厂产能利用率可能上升,因炼厂持续将最近数月累积的部分过剩原油转化为成品油.
美国石油协会(API)周二公布称,国内原油库存降幅小于预估,仅减少69.5万桶,因进口下滑.
API报告称汽油库存增加250万桶,馏分油库存减少71.7万桶.
美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布一周库存数据.
路透调查显示,汽油库存料将增加30万桶,需求因经济低迷而趋缓,民众减少不必要的驾车活动.
如果预估成立的话,这将是EIA报告中汽油库存连续第四周增加.
分析师预估包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料增40万桶,与季节性情况相符,分析师表示,通常7月的第一周库存呈现增加.
EIA前两周的库存周报中,馏分油库存均是下滑.
分析师平均预估炼厂产能利用率料将增加0.1个百分点.EIA数据显示,6月29日当周为下降0.6个百分点至92%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI
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