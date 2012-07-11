《新兴市场重要经济事件预告》--7月11日-7月18日

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7月11日(三)

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最后一日).

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.

布达佩斯--匈牙利央行公布6月26日议息会议记录(1200).

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷布宜诺斯艾利斯省省长料向立法机构提交一项议案,寻求解决政府资金短缺的问题.

7月12日(四)

摩洛哥卡萨布兰卡--第七届高阶欧元体系与地中海国家央行研讨会后,欧洲央行总裁德拉吉和摩洛哥央行总裁Abdellatif Jouahri举行联合记者会(1600).

曼谷--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦与泰国央行总裁张旭州在泰国ADB-IMF会议上,就"稳定与包容的经济增长"发表讲话.会议主题为"迈向更加稳定的全球经济体系"(0315).

法兰克福--欧洲央行公布月度报告(0800).

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

雅加达--印尼央行理事会会议.

印度孟买--印度央行总裁苏巴拉奥在印度农业和农村发展银行(NABARD)发表演讲(0530).

曼谷--印度央行副总裁Subir Gokarn在由ADB和IMF主办"迈向更稳定的全球经济体系"的会议上,参加管理资本流动的小组讨论.

印度加尔各答--印度央行副总裁Shri Anand Sinha在印度商会组织的会议上致辞(0430).

维也纳--为庆祝维也纳联合研究所(Joint Vienna Institute)成立20周年所举办的第一场会议:全球经济危机带来的教训,捷克央行总裁Miroslav Singer和保加利亚财长Simeon Djankov将与会(0815).

维也纳--国际货币基金组织(IMF)副总裁Nemat Shafik在庆祝维也纳联合研究所成立20周年的会议上发表主旨演讲(1015).

维也纳--为庆祝维也纳联合研究所成立20周年所举办的第二场会议:维护货币及金融稳定,阿尔巴尼亚央行总裁Ardian Fullani将出席(1200).

摩洛哥卡萨布兰卡--欧洲央行(ECB)管理委员会成员莫尔许(Yves Mersch)出席高阶欧元体系与地中海国家央行研讨会.

奈及利亚拉各斯--非洲妇女经济峰会(African Women Economic Summit)(至7月14日).

里加--拉脱维亚央行委员会会议.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布土耳其经济调查.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

利马--秘鲁央行货币政策会议.

圣地牙哥--智利央行利率会议.

巴西利亚--巴西央行公布利率决定.

7月13日(五)

维也纳--为庆祝维也纳联合研究所成立20周年所举办的第四场会议:过去20年来所学到的教训,科索沃央行总裁Gani Gerguri将出席(0700).

维也纳--为庆祝维也纳联合研究所成立20周年所举办的第五场会议:展望未来,阿尔巴尼亚央行总裁Ardian Fullani和塞尔维亚央行副总裁Bojan Markovic将与会(0845).

7月16日(一)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望及全球金融稳定报告的更新版.

越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至7月19日)

7月17日(二)

南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第一天).

7月18日(三)

格鲁吉亚(乔治亚)第比利斯--格鲁吉亚央行举行货币政策会议.

南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第二天).(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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