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货币新闻 | 2012年 7月 11日 星期三 09:19 BJT

〔台湾股市〕盘初下跌,受台积电跌势拖累

路透台北7月11日电---台湾股市周三开盘下滑0.61%,与亚洲地区股市跌势相若,台积电(2330.TW)和其他芯片(晶片)厂商走低,此前全球晶片设备生产龙头企业应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)调降全年财测.[ID:nSB1659240]

加权股价指数.TWII盘初下挫44.27点,至7,207.08点,延续上日下跌0.8%的颓势.

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