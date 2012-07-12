〔专栏节选〕Win 8台湾业者的救世主？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月12日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

很久很久以前，每逢微软推出新款的作业系统，总能明显刺激个人电脑（ＰＣ）的需求；Windows 95大幅增加ＰＣ的效能，推动消费者和企业采购更新、更强大的ＰＣ；Windows 98则让ＰＣ拥有连网能力，再度提升价值。然而，Windows的后续产品所能提供的价值日益递减，Vista甚至是恶评如潮。众所期待的Windows 8即将问世，这次会不一样吗？或许会吧，但也不会有太大的差异！

Win 8企图将ＰＣ和平板电脑间的差异模糊化，让ＰＣ可以跑ＡＰＰ（应用程式），用起来像平板；也要让平板可以跑Office软体，如Excel、Word和Powerpoint。因此，在ＰＣ与平板功能大量重叠的情况下，将会有新产品诞生，抢攻这一块市场。比方，平板搭配可拆卸键盘，摇身一变成为更轻薄的笔电，如果有必要，还可以在平板上执行Excel；若是一时兴起，也可以在笔电上玩愤怒鸟。不过，我们真的需要这些吗？

记得我的第一台电脑是Apple IIc，那是一台漂亮又高贵的机器，但做不了什么大事。后来，拜Win 95和Win 98之赐，ＰＣ成了提高生产力的工具，我们开始利用ＰＣ工作或写作业。随着电脑结合网路，连网--而非效能，提升了电脑的价值。

回顾二ＯＯ八年雷曼兄弟爆发危机后，大多数企业都濒临倒闭边缘，公司大量裁员、消费力道崩落，但ＰＣ出货量反而逆势成长。尽管其成长率不如九Ｏ年代末期动辄二成到二成五，但也接近一Ｏ％；这都来自笔记型电脑需求的成长。在无线网路的发展和宽频渗透率提升下，笔电成为重要的连网工具；原本上班族可在公司连网，一夕间失业，反而带动笔电的需求。

以前每回出差，总会带着一台不轻巧的笔电，外加一条长长的电源线，和厚重的电源供应器。现在只要带着Blackberry，可方便多了。我的工作已由Excel运算，变成与客户和同事交换简短讯息。

「电脑」这玩意儿，已从一个酷炫产品--如我当初的Apple IIc，生产力工具，到个人连网工具--如平板或智慧型手机。目前平板电脑的主要作业系统厂商，为了推动其系统为产业标准，开始补贴硬体的成本。谷歌可能会透过推广Nexus 7，以确保其Android至少成为行动平台的主要作业系统之一。亚马逊则为了推动其Prime会员服务而补贴硬体。Prime的会员只要缴固定年费，就可以观赏亚马逊资料库里所有的电影、电视影集和音乐。

微软若希望Win 8有机会成为产业标准，极可能补贴新推出的Surface平板；一旦如此，便将极度压缩纯平板厂商的生存空间，而许多台湾笔电制造商却正试图转变生产平板产品。这也表示，微软在这场游戏里会玩得很辛苦；微软的新作业系统似乎是结合了旧版，而其他厂商则是推出全新的产品。以这样的思惟，Windows 8对微软及平板厂商恐怕起不了脱胎换骨的作用。(完)

--整理 李盈蒨

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.